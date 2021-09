“Exatlón México”: Comienzan los conflictos entre integrantes del equipo azul

MÉXICO.- Aunque el reality de competencias destacaba por la emoción que había en cada uno de los retos y en conocer al equipo que tendría mejor o menor desempeño en cada emisión, ahora parece que el drama llegó a “Exatlón: México”.

Y es que el equipo azul de los Conquistadores se encuentra dividido desde el pasado domingo luego de que los atletas decidieron a qué integrante mandarían al duelo de eliminación, quienes son los más débiles que deben enfrentarse a una prueba final.

Durante la emisión del 12 de septiembre, el equipo consideró que debían enviar a Osirys López, aún cuando Ramiro Garza consiguió peores métricas que su compañero durante las semanas pasadas, lo que provocó el enojo del atleta de parkour.

Al principio, Garza tuvo un gran desempeño durante la competición, pero al ganar en el Juego por la Fama, algunos consideraron que su rendimiento deportivo bajó demasiado y se posicionó por debajo de Osirys, por lo que el regio debió haber ido al duelo de eliminación contra Jonathan García, quien fue el primer eliminado.

Osirys López se encuentra bastante decepcionado por la decisión que tomó su equipo, pues considera que no confiaron en él cuando demostró ser mejor que Ramiro durante las competencias pasadas de "Exatlón México", según explicó:

Yo estoy seguro de mis estadísticas y sé que no me tocaba a mi ir a eliminación, confíen en lo que les estoy diciendo. Yo confié en mi equipo, ellos tal vez no confiaban en mí. En los juegos estoy apartado porque estoy haciendo las estadísticas”, comentó.

De acuerdo a las estadísticas, las diferencias entre el rendimiento de López y Garza eran mínimas, sin embargo el segundo atleta sí se encontraba por debajo del otro. “La segunda semana que fue la mejor para mí, él (Ramiro) no entregaba puntos, entonces ahí yo ya tengo ventaja sobre él, aunque él haya ganado el Juego por la Fama, él todavía no me alcanza. Yo tuve esta semana 4 puntos y él tuvo 2”, añadió el profesional de parkour.