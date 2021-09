Exatlón México: Alex Alpuche rompe silencio y habla de su eliminación

CIUDAD DE MÉXICO.- Exatlón México llega a su semana 5 con el duelo entre los equipos "Guardianes" y "Conquistadores", donde compitieron en una serie de retos los participantes Jahir Ocampo, Alex Alpuche y Antonio González. Los primeros dos fueron directo a los circuitos por tener el rendimiento más bajo, mientras que el jugador de baloncesto fue por elección de Alan Mendoza, el mejor de los "Guardianes".

Cabe destacar que el equipo rojo había ganado el primer duelo por la supervivencia contra los azules el pasado jueves, pero no cuidó esa ventaja y se le sorprendió con una tremenda remontada.

El desarrollo de los retos resultó muy entretenido para los televidentes, los competidores dieron espectáculo al mantener muy parejas las batallas, llegó un momento en el que Alex tenía solo una vida, Toni tres y Jahir cuatro, parecía que todo acabaría pronto pero el karateka se aferró hasta el final y casi consigue una gran hazaña.

Luego de 5 semanas, Alex se despide de las tierras y playas del Exatlón con este emotivo mensaje. ������#BatallaDeEliminación �� pic.twitter.com/6FNZAZNznR — Exatlón México (@ExatlonMx) September 20, 2021

Alex Alpuche se convierte en cuarto eliminado

Alpuche perdió su última vida en la competencia contra Antonio, cumpliendo con los spoilers que circularon durante la semana. Alex se apreció visiblemente afectado ante la derrota y lloró desconsolado sin creer lo que acababa de suceder.

“Hoy te diste cuenta de lo que eres capaz de hacer. Cuando estabas prácticamente contra el precipicio luchaste y todo lo demás ocurrió solo”, reconoció el conductor Antonio Rosique.

Momentos más tarde y ya fuera de la transmisión televisiva, el joven atleta rompió el silencio y se expresó sobre su eliminación.

“Desde el primer día se me complicó bastante. Me voy muy feliz por todo lo aprendido, sé que lo mejor está por llegar y quiero decir que me costó confiar en mí, sin embargo, lo pude lograr”, expresó Alpuche. “Había una voz que me decía que no me lo merecía, que no debía creer en mí y luché contra eso”, argumentó al momento de su eliminación.

Con gran dolor, los �������������������� despiden al atleta eliminado de su equipo. ¡Te extrañaremos, Alex! ������#BatallaDeEliminación �� pic.twitter.com/G6uIsjtZ6H — Exatlón México (@ExatlonMx) September 20, 2021

¿Quiénes han sido eliminados del Exatlón México?

Con la salida del karateka, los "Guardianes" perdieron a su cuarto participante en apenas cinco semanas del reality show, tres de ellos fueron de forma consecutiva: Estephanie Solís, Mario Orozco y Alely Hernández.

En la cuarta semana fue turno de Jonathan García de los "Conquistadores" y cuando parecía que el equipo rojo iba a mantener esa tendencia ganadora, vino este duro golpe que se lleva a uno de los atletas más queridos del público.

No obstante, las actividades continúan y esta semana los que quedan en el campamento tendrán un quiz con celebridades como Inés Sainz y el ‘Capi’ Pérez.