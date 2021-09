Exatlón México 2021: ¿Quién fue el eliminado de esta semana?

MÉXICO.- El nuevo episodio de Exatlón 2021 estuvo lleno de retos emocionantes y los concursantes pusieron todo su esfuerzo para sacar adelante a sus equipos. Sin embargo, como en cada episodio un miembro tuvo que ser eliminado y la salida de hoy fue una de las más emotivas del programa.

En la semana anterior el equipo azul tuvo una de sus peores rachas luego de acumular cinco fracasos seguidos por lo que tuvieron que despedirse de Jonathan. En aquella ocasión, Koke aseguró que su equipo remontaría después de pasar por tantas derrotas y, en efecto, este domingo los Conquistadores dieron todo de sí y fueron el equipo que triunfó en la mayoría de los retos.

Tras un empate entre los equipos, Marcela y Marysol se enfrentaron en el tercer reto para decidir el desempate; aquella que perdiera habría de mandar a tres miembros de su equipo al reto de eliminación. Marysol de inmediato tomó ventaja y le fue imposible a su competidora alcanzarla en la carrera por lo que el equipo rojo tuvo que admitir la derrota y resignarse a perder a uno de sus integrantes.

El duelo de eliminación

Alex fue el primer atleta del equipo rojo en ser mencionado por la máxima autoridad para ir al duelo final y le siguieron sus compañeros Tony y Jahir.

Tony y Alex fueron los últimos dos miembros en enfrentarse, Alex fue quien perdió por poco en la parte final del duelo luego de que fallara encestando aros. Al finalizar el duelo el equipo rojo abrazó a su compañero y lo despidieron entre lágrimas. "Alex, tranquilo, no tienes que ponerte así. Diste todo hasta el final, peleaste hasta el final, lo hiciste muy bien; demostraste por qué tenías que estar aquí. Hey, levanta la cabeza, diste tu máximo esfuerzo". Fueron las emotivas palabras con las que su amigo lo consoló.

Luego de un duelo intenso, el eliminado de la noche es ALEX, ¡es momento de despedirse del Exatlón! Gracias por todo. ������#BatallaDeEliminación �� pic.twitter.com/5cPhxroeTR — Exatlón México (@ExatlonMx) September 20, 2021

"Gracias a la vida por haberme traído hasta acá [...]. Pronto te voy a volver a brazar mamá, papá; andrea, pronto te voy a decir que te amo. Perdón por no haber llegado más lejos", comentó Alex frente a las cámaras. Una vez más tranquilo, dijo adiós al programa y agradeció la oportunidad y los aprendizajes que llevará consigo.

"Disfruté mucho de esta experiencia, disfruté mucho de cada día, cada día me enseñó algo distinto. Me voy muy feliz de todo lo aprendido; sé que lo mejor está por llegar. Fue hermoso este viaje, fue hermosa esta experiencia y no tengo más palabras que agradecimiento por la oportunidad", concluyó entre lágrimas el joven.

Como ya es costumbre, más tarde se transmitirá una entrevista con el joven eliminado donde hablará más de su experiencia en el programa. El live puede verse en la cuenta oficial de TikTok del relity a las 11:00 pm. hora centro.