Ex esposo de Marlene Favela le envía emotiva felicitación de cumpleaños

Ciudad de México.- Marlene Favela ha recibido un sinfín de felicitaciones de sus seres queridos y seguidores por su cumpleaños número 44; sin embargo, la congratulación que no ha pasado por alto es la de su exesposo George Seely.

A pesar de que la actriz lleva varios meses separada del padre de su hija, el australiano le dedicó un especial mensaje en esta fecha tan importante.

A través de su cuenta de Instagram, el empresario colocó una imagen de un pequeño pastel con una mariposa y una vela junto a la frase ‘Happy Birthday’.

Sin rencores

No obstante, lo que más causó furor entre los internautas fueron las palabras que George le dedicó a Marlene, pues junto a una serie de emojis de caritas y un pastel, escribió:

Feliz cumpleaños Marlene, te deseo lo mejor

La dedicatoria de ex de Favela se ha viralizado en las cuentas de Instagram dedicadas a la actriz que forma parte de la telenovela “La Desalmada”, provocando división de opiniones por su acción.

Mientras algunos celebraron que la intérprete mantuviera una relación cordial con su ex por el bien de la hija que tiene en común, otros señalaron que el australiano presuntamente no se ha hecho responsable de la niña, a quien desde hace meses no ve por la pandemia.