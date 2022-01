Evan Rachel Wood acusa a Marilyn Manson de agresión sexual

CIUDAD DE MÉXICO.- Parece ser las acusaciones en contra de Marilyn Manson nunca pararán, pues ahora el polémico cantante volvió a ser el centro de atención luego de que Evan Rachel Wood lo acusara públicamente por haber abusado de ella en el pasado, así lo reveló la actriz a principios de 2021.

Sin embargo, la noticia se retomó ahora que la famosa diera más detalles de la terrible experiencia que vivió junto al también actor.

Y es que según informó Even Rachel Wood, el cantante la habría violado durante la grabación del videoclip "Heart-Shaped Glasses" que ambos protagonizaron hace más de una década.

Esto lo mencionó en la primera parte del documental "Phoenix Rising" que se estrenará en el Festival de Cine de Sundance el próximo domingo 23 de enero; dicha producción fue dirigida por Amy Berg, mientras que Wood cuenta lo difícil que fue para ella crecer como una estrella infantil en medio del caos de Hollywood.

Además, la actriz estadounidense se sincera sobre una de las experiencias más traumáticas que vivió en algún trabajo, cuando Marilyn Manson abusó de ella física y psicológicamente durante su relación que duró poco más de tres años.

En una de las escenas que más llamó la atención del público sobre el documental es cuando aparece la estrella de "Westworld" hablando sobre cómo fue que el músico abusó de su confianza y durante la filmación del tema "Heart-Shaped Glasses", todo se salió de control y fue víctima de una violación por parte de Manson.

Según explicó Evan Rachel, al negociar el contrato le informaron que había una escena de sexo simulado, a lo que ella aceptó sin problemas, posiblemente con la idea de que todo sería bajo un ambiente profesional, sin embargo, cuando inició el rodaje, su compañero de pantalla se negó a que el sexo fuera irreal.

No fue para nada como creía que iba a ser. Hicimos cosas que no eran lo que me habían propuesto. Habíamos hablado de una escena de sexo simulada, pero cuando las cámaras comenzaron a grabar empezó a penetrarme de verdad. Yo nunca habría accedido a eso. Soy una actriz profesional, he estado haciendo esto toda mi vida. Nunca había estado en un set tan poco profesional hasta ese día”, dijo la actriz.

Cabe recordar que Evan Rachel Wood conoció a Marilyn Manson en una fiesta en Los Ángeles en el 2006 y fue hasta un año después que la pareja anunció su relación que desató todo tipo de críticas, ya que ella era una joven de 19 años y el cantante 38.

Y fue en el 2021 cuando la actriz se atrevió a denunciar públicamente al artista por los terribles sucesos que la hizo vivir hace varios años. A través de una publicación de Instagram, Wood confesó que el cantante de rock la acosaba desde que era una adolescente.

“Me lavaron el cerebro y me manipularon hasta la sumisión. Ya no voy a vivir más con miedo a las represalias, injurias o extorsiones. Estoy aquí para exponer a este hombre peligroso y a las muchas industrias que habilitaron su comportamiento antes de que arruine más vidas. Todo mi apoyo a las muchas víctimas que ya no guardarán silencio”, se leía en la imagen.