¡Evaluna Montaner sufrió caída estando embarazada!

CIUDAD DE MÉXICO.- Evaluna Montaner ha sabido destacar en la música pop y se ha ganado el cariño del público gracias a su carisma, además de formar uno de los matrimonios más populares del espectáculo a lado de Camilo.

Desde hace unos meses fue el cantante colombiano quien se encargó de revelar a sus fanáticos por medio del video musical “Índigo” que tendrían a su primer bebé, pero sin decir si sería niño o niña.

Hace unas horas por medio de la cuenta de Instagram de Evaluna publicó un video en el que lamentablemente dio la noticia que habría sufrido una caída, pero sin dar detalles de lo que había sucedido.

En la grabación aparece Camilo tratando de curar y limpiar la herida que aparentemente se habría hecho en la rodilla, a simple vista se ve que solamente se trataba de una pequeña cortada, pero hay que recordar que la cantante ya tiene algunos meses de embarazo.

Hoy me caí y @camilo me cuida” se puede leer en la publicación.

Por supuesto rápidamanete sus fanáticos hicieron llegar sus muestras de cariño ya que se sentían preocupado por lo que había sucedido: “¿y la pancita como está?”, “recupérate”, “que tiernos que son”, “¿y cómo está el bebé?”, “espero que este bien Índigo”.

Hasta ahora Evaluna Montaner habría estado acompañando a Camilo a sus conciertos musicales, donde continuamente aparecía para cantar las distintas colaboraciones que han hecho juntos en la música.

¿Evaluna Montaner no podía tener hijos?

Fue durante el podcast de ‘En la Sala with Evaluna’ donde reveló que por mucho tiempo habría pensado que no podía tener hijos, debido a que los diagnósticos de los médicos no eran favorables.



"Recuerdo que les conté como los médicos me dijeron un millón de veces que no podía tener hijos y que iba a ser imposible por mis hormonas y por todas estas otras cosas que supuestamente no estaban bien en mi cuerpo”, dijo la artista.