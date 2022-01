¿Evaluna Montaner no podía tener hijos?

CIUDAD DE MÉXICO.- Evaluna Montaner y Camilo han formado una de las parejas más sólidas y queridas del medio del espectáculo, por medio de sus redes sociales se ha encargado de compartir cada una de sus etapas que han vivido durante su relación.

Hace un par de meses que Camilo compartió por medio de su canal de YouTube el video musical llamado “Índigo”, donde revelaron que tendrían a su primer bebé y que es así como lo llamarían.

En el podcast ‘En sala whit Evaluna’, la cantante reveló que durante mucho tiempo llegó a pensar que no podría ser mamá, debido a que en ese momento algunos médicos habrían acabado sus esperanzas, según el portal de TV Notas.



Recuerdo que les conté como los médicos me dijeron un millón de veces que no podía tener hijos y que iba a ser imposible por mis hormonas y por todas estas otras cosas que supuestamente no estaban bien en mi cuerpo”, dijo la artista.