Eva Daniela, novia de Juan Osorio, podría estar embarazada

CIUDAD DE MÉXICO.- Juan Osorio y Eva Daniel continúan su relación, pese a las críticas por llevarse casi 40 años de diferencia. Ahora, una nueva publicación en redes sociales levantó las sospechas de que la actriz de 27 años está embarazada del productor de 63.

Todo gracias a Emilio Osorio, hijo del productor de “¿Qué le pasa a mi familia?” quien compartió una foto y un mensaje que alertó a todos sus seguidores.

En la postal, el joven actor aparece boquiabierto mirando a la cámara y con una expresión de sorpresa.

Cara de cuando te enteras que tendrás un hermanito”, escribió.

Cara de cuando te enteras q tendrás un hermanito. pic.twitter.com/lss74ZYrjQ — juan osorio ortiz (@osoriojua) August 11, 2021

Varios fans de Emilio le preguntaron si dicha imagen pertenecía a algún personaje para otra telenovela, o si, en efecto, su padre Juan Osorio tendrá un hijo con la joven actriz.

Hasta el momento, ninguno ha dado declaraciones sobre el tema.

JUAN OSORIO NO DESCARTABA SER PADRE DE NUEVO

La noticia del presunto embarazo de Eva Daniel llega a un mes de que Juan Osorio dijera que no descartaba volver a ser padre, ya que su actual pareja quería tener dos hijos.

“Estoy muy contento y la verdad es que, hasta el día de hoy, porque la relación de Dany y mía es solo por hoy, yo no tengo por qué fantasear ni hacerme muchas ilusiones, Dios quiera que cada día se sume […] y hasta este momento está funcionando”, dijo Osorio a los reporteros tras su salida de Televisa San Ángel.

Al ser cuestionado sobre una posible paternidad al lado de Daniela, Osorio declaró lo siguiente:

"La verdad sí, sí me gustaría, yo no tengo… no me he operado, entonces no tengo ningún problema, sí podría ser (…)“Todo al tiempo, yo creo que hay que ir llevando la relación con mucha cautela, y no desbordarse porque hay muchísimo trabajo”.