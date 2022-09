Eugenio Derbez reaparece en redes sociales después de cirugía tras accidente para promocionar documental

CIUDAD DE MÉXICO.-Después de que se diera la noticia de que Eugenio Derbez había tenido que ser sometido a cirugía por un accidente, después de dos semanas de esto el actor regreso a redes sociales para promocionar “13:14, el reto de ayudar”, documental de Juanpa Zurita donde aclara que paso con el proyecto que había emprendido en 2017, con el propósito de asistir a la comunidad de damnificado por el sismo del 19 de septiembre, donde el comediante fue productor de este proyecto.

Para este 16 de septiembre está llagando a Netflix el documental "13:14, el reto de ayudar", el cual está dirigido por Santiago Fábregas, dicho documental fue concebido hace cinco años, donde el sismo sacudió al país. En esta producción se narra lo sucedido tras la tragedia, pues la sociedad mexicana se movilizó para asistir a las y los más afectados.

De las personas del medio artístico que estaban involucradas en esta ayuda se encontró el Youtuber Juanpa Zurita, quien había reunido a una serie de amigos y conocidos, así como cantantes, actores y personalidades del medio con el objetivo de poder recaudar fondos para la reconstrucción de casas que habían colapsado tras el sismo, donde se consiguió una suma millonaria.

Una iniciativa para construir 50 casas

La iniciativa consistía en la construcción de 50 casas, que serían instaladas en Ocuilan de Arteaga, una comunidad ubicada en el Estado de México. A través de la campaña #loveArmyMéxico, el youtuber hizo un seguimiento de cómo marchaba el proyecto. Hubo grandes donaciones, como fue el caso de los subsidios patrocinados por Google y Eugenio Derbez, equivalentes a 500 mil dólares y 250 mil dólares, respectivamente.

Sin embargo, el creador de contenido vio frustrados sus objetivos, pues a ocho meses de la catástrofe, en mayo de 2018, Juanpa aseguró que se entregaría una casa cada dos o tres semanas, promesa que no fue cumplida, por lo que muchas personas en redes sociales comenzaron a cuestionarse el motivo por el cual no se veían resultados claros y dónde estaba el dinero donado.

Exponer todo lo ocurrido donde el comediante es productor

Es así que a través de "13:14, el reto de ayudar", Zurita y Fábregas buscan exponer todo lo ocurrido en torno a este proyecto, del cual, el Derbez es productor y por lo que recurrió a sus redes sociales para promocionar su lanzamiento en streaming.

“13:14 El Reto de ayudar”

En la historia puede apreciarse una fotografía de Juanpa y Eugenio, a lado de un niño pequeño, frente a la fachada de una casa; la publicación cuenta con un link que direcciona a YouTube, donde ya está disponible el tráiler del documental, el cual se estrenará el próximo jueves.

