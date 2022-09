José Eduardo Derbez se “reencuentra” con su exnovia

CIUDAD DE MÉXICO.- José Eduardo Derbez se ha vuelto famoso en la televisión mexicana gracias a su carisma y por ser hijo de dos artistas reconocidos en el país: Victoria Rufo y Eugenio Derbez.

Desde hace un par de años que el actor dio a conocer que mantiene una relación con la modelo Paola Dalay, con quien se le ha visto constantemente en redes sociales luciendo muy enamorado.

Sin embargo desde un inicio Paola fue comparada con la expareja del artista la sonorense: Bárbara Escalante, debido a que ambas son delgadas, de tes blanca y ojos claros.

A través de la cuenta de Instagram de Paola publicó un video en el que aparece a lado de José Eduardo su exnovia Bárbara Escalante y su actual pareja se le puede ver dándole un beso en el cachete al actor.

Ah caray, esto está raro” se puede leer en la publicación.

Debido a que en repetidas ocasiones se ha llegado a decir que Bárbara pudiera mantener una mala relación entre José Eduardo y su actual novia, quisieron demostrar que solamente han sido chismes y rumores, porque al parecer siguen manteniendo una cordial amistad.

Los usuarios reaccionaron e hicieron llegar sus comentarios en la publicación: “gracioso pero no gracioso de risa, si no raro de risa”, “me encantan”, “ahi no, yo los amo”, “amo su amistad”, son algunos de los que se pueden leer.

José Eduardo Derbez y Paola Dalay se hacen el mismo tatuaje

A través de su cuenta de Instagram Paola Dalay reveló por medio de sus historias que se había hecho un nuevo tatuaje pero a lado de José Eduardo ambos en su muñeca.

En el video se pudo ver que la joven modelo captó justo el momento en el que acababa de terminar el tatuaje, que en esta ocasión optaron por elegir una tortuga, pero no dieron más detalles de habérselo hecho.