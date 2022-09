Eugenio Derbez sufrió preinfarto y por contrato no puede revelarlo, según periodista.

Tijuana, Baja California.- Luego que se emitiera un comunicado sobre el accidente de Eugenio Derbez y el proceso de recuperación tras su operación por parte de su pareja, Alessandra Rosado, salió a relucir más versiones sobre los hechos.

Javier Ceriani compartió para Chisme No Like que el famoso sufrió un preinfarto tras el accidente o durante la cirugía pero por este motivo los médicos se detuvieron de reemplazar su hombro.

De acuerdo con Javier tuvo esta información de primera mano de Mandy Fridmann, un periodista que labora en Estados Unidos: "Hablaba con Mandy Fridmann sobre Eugenio Derbez y que sí le habría dado un preinfarto, y que hay como un contrato donde él no se podía lastimar".

Asimismo compartió que el actor se destrozó su hombro: "Y se lastimó mientras jugaba con un casco virtual, se cae, se destroza el hombro y se lo tienen que cambiar, todo el hombro, pero está mal [...] como le dio el preinfarto no lo pueden volver a operar, no le pueden sacar el hombro, por que cómo lo harán, por eso no dicen nada", añadió Ceriani.