Eugenio Derbez le da de su nieve a su perrita y conmueve en Instagram

ESTADOS UNIDOS.- Eugenio Derbez no cabe duda que es uno de los productores y actores más importantes del medio del espectáculo, con la manera de hacer reir al público se ha convertido en uno de los favoritos en el país.

Sin embargo el también actor se ha caracterizado por ser muy apegado a su familia, tan es así que hasta llegaron a hacer la serie ‘El viaje con los Derbez’ el cual fue un éxito, a pesar de las distintas polémicas que generaron.

Fue por medio de las historias de Instagram de Aislinn Derbez que compartió una serie de videos en el que dejó en evidencia a Eugenio Derbez y lo consentida que ha llegado a tener a su mascota.

En el video se puede ver como el comediante se encuentra disfrutando de una nieve, cuando se percata que su perrita de nombre Fiona, comenzó a pedirle y él no dudo en brindarle hasta con una cuchara.

Le esta dando nieve a Fiona” es lo que dice Alessandra Rosaldo.

Por su parte Aislinn no podía creerlo y decidió grabarlo, mientras que Alessandra admitió que si por él fuera le diera la nieve hasta en cono, de tanto que la quiere y se preocupa por verla feliz.

Y es que en más de una ocasión Eugenio Derbez ha dejado en claro lo especial que es su mascota, incluso en la segunda parte de la serie familiar, se pudo ver que la perrita los acompañó para todos lados.

‘Lol’ el nuevo proyecto de Eugenio Derbez

Eugenio Derbez esta motivado en seguir apoyando a nuevas generaciones, sobre todo aquellos que están enfocados en la comedia, es por eso que aunque no sea facil, busca formar nuevos talentos para este ámbito.

"Yo no me siento maestro porque cada proyecto que hago siento que no sé nada, me falta mucho por aprender. Me gusta impulsar nuevos talentos y yo creo que podemos hacer una gran generación de comediantes en México si les damos la mano".