Eugenio Derbez hace si primera aparición pública tras accidente

CIUDAD DE MÉXICO.- Eugenio Derbez es uno de los actores y productores más importantes del país mexicano, lamentablemente hace unos meses que sufrió un accidente por una caída y tuvo que ser intervenid quirúrgicamente por el hombro que se daño.

Es por esta situación que el también comediante tuvo que aislarse un poco de las redes sociales para poder sanar y tomarse un tiempo de descanso para su rehabilitación donde había estado rodeado de sus familiares.

Hace unas horas por medio de su cuenta de Instagram, Eugenio compartió una fotografía donde aparece a lado de Alessandra Rosaldo durante la premier de ‘Avatar’ en Los Ángeles.

Eugenio reveló que después de algunos meses de estar en el hogar, en esta ocasión decidió salir a dicho evento pero a lado de su esposa quien se ha encargado de cuidarlo en todo este tiempo.

Avatar: The Way Of Water Premiere #LosAngeles #datenight con mi novia @alexrosaldo después de meses de no salir. #avatar #premiereavatar” se puede leer en la publicación.