Vadhir Derbez: Aclara que le molesta que le pidan fotos solo por ser hijo de Eugenio Derbez

HERMOSILLO, Sonora.- Recientemente, Vadhir Derbez dio algunos testimonios que dejo asombrado a los fans y publico en general, pues aseguro que muchas veces le molesta que las persona solo le pidan fotos por su famoso padre.

Recordemos que Vadhir ha destacado en el cine y en el mundo de la música, demostrando su talento heredado.

Siempre se ha expresado orgulloso de su talentoso padre, sin embargo, esta vez aclaró que no le gustan que le pidan fotos cuando solo admiran a Eugenio Derbez y no a él.

“De las cosas que más me han cagad*, es cuando la gente se quiere tomar una foto conmigo… pero me aclaran que es porque admiran a mi papá y no a mí”, mencionó Vadhir.

El actor declaró que ha vivido esta situación en varias ocasiones, aspecto que reprueba totalmente, ya que a la gente no le da pena confesar que no son seguidores de él, sino de su progenitor: “Así de que ‘mira es el hijo de este güe**, amo a tu papá, ¿me puedo tomar una foto contigo? Porque me encanta tu papá, de ti no he visto nada'”.

Aunque asegura que prefiere que los verdaderos fans de él se acerquen por su trabajo y le pidan fotos y no por ser fanáticos de su padre.

Te puede interesar: Vadhir asegura le guarda rencor a Eugenio Derbez y habla de rumores sobre golpiza a su papá