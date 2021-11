Eugenio Derbez comparte foto junto a la rapera surcoreana Chaelin CL

CIUDAD DE MÉXICO.- Eugenio Derbez causó gran sensación en redes sociales luego de compartir con sus millones de seguidores una imagen al lado de Chaelin CL, para luego divertir a todos con una publicación de ambos artistas de un fotomontaje en el que parecía que formaban parte de la exitosa serie "La Familia P.Luche".

Y es que el actor mexicano sorprendió a los usuarios de Instagram y Twitter al publicar un nuevo póster de su famosa serie de comedia que estrenó en el 2002, pero lo que causó las risas y la gracia de todos fue que aparecía Lee Chae Rin, mejor conocida como Chaelin CL, una famosa rapersa surcoreana.

Todo comenzó durante el fin de semana cuando la intérprete de 30 años subió una selfie que se tomó junto a Eugenio Derbez, en la que ambos aparecían posando bastante felices, lo que causó revuelo entre los internautas, ya que se desconocieron los detalles de su extraño encuentro. Y aunque hubo quienes dijeron que estarían colaborando en algún nuevo proyecto, hubo quienes expresaron que solo fue 'una casualidad'.

"¿CLuche o PLuche?", fue lo que escribió Derbez en la imagen junto a la rapera surcoreana en la que salía con un gran abrigo de peluche, muy al estilo de la exitosa serie del productor. Ante la gracia que causó la fotografía, rápidamente se viralizó en Internet entre los seguidores del protagonista de "No se aceptan devoluciones" y de Chaelin CL.

Al parecer, los artistas no posaron juntos para el cómico póster, sino que se trataba del conocido sentido del humor de Eugenio Derbez para colocar a la rapera como Federica P.Luche, personaje interpretado por Consuelo Duval, a lo que algunos usuarios expresaron que estaría bastante enojada por la situación, pues la joven aparecía con un abrigo teddy en tonalidad rosa, tal y como hubiera aparecido ella.

En los últimos años, la estrella surcoreana Chaelin CL se ha posicionado como una de las raperas más representativas de surcorea. Entre sus canciones, las más populares con "Helo bitches", "I am the best", "You and i", "Come back home", "Fire", siendo el último parte de su más reciente álbum 2en1.

Mientras que, de momento, Derbez se encuentra promocionando la nueva temporada del reality "LOL: Last One Laughing", donde los comediantes más conocidos llegan a una casa para luchar por hacer reír a sus compañeros, sin embargo, quien se ríe deberá ser expulsado inmediatamente, por lo que primero en reír es quien debe irse.