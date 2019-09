Estrenarán los Derdez reality show en Pantaya y Amazon

Los Ángeles.- Eugenio Derbez y su familia protagonizarán "De viaje con los Derbez", un programa de telerrealidad en el que los espectadores podrán asomarse a las vacaciones de esta popular familia artística mexicana, informaron hoy las plataformas digitales Pantaya y Amazon en un comunicado.



Junto a Derbez aparecerán, entre otros, su esposa Alessandra Rosaldo, su hija Aislinn Derbez y su yerno Mauricio Ochmann.



"De viaje con los Derbez" se podrá ver en Estados Unidos y Puerto Rico a partir del 18 de octubre en la plataforma de "streaming" (emisión en línea) Pantaya, mientras que los derechos de emisión en el resto del mundo serán para Amazon Prime Video.



Este "reality show", con episodios de treinta minutos y en español, seguirá los pasos de los Derbez durante sus vacaciones en Marruecos.



"Estoy muy entusiasmado de trabajar con nuestros amigos de Lionsgate para traer mi serie de telerrealidad a Pantaya y Amazon Prime Video", dijo Derbez.



"Cuando se enteraron de que estaba planeando llevar a toda mi familia en un viaje sorpresa a Marruecos, se les ocurrió la loca idea de documentar nuestras aventuras. Siempre hemos intentado mantener en privado nuestras vidas personales, así que estábamos todos muy nerviosos por hacer esto, pero creo que al público le encantará", añadió.



El mexicano aseguró, asimismo, que los espectadores de este "reality show" descubrirán que los Derbez son "tan alocados y disfuncionales como cualquier otra familia".



"No se sabe qué esperar de Eugenio y su familia excepto que será algo muy gracioso, divertido y lleno de emociones", indicó, por su parte, el consejero delegado de Pantaya y Pantelion Films, Paul Presburger.



"Aunque la familia se sentía nerviosa sobre la situación en que se estaban metiendo, decidieron llevarnos en su alocada aventura. Eugenio ha creado una seguidilla de éxitos de taquilla para Pantelion Films y estamos sumamente emocionados de tener al gran ingenio creativo responsable de ellos a la cabeza de nuestra primera serie de televisión original de no ficción para Pantaya", agregó.



Derbez, uno de los talentos latinos más importantes para el público mexicano y estadounidense, estrenó en agosto "Dora and the Lost City of Gold", la primera película sobre la famosa exploradora infantil y en donde compartió escenas con Isabela Moner, Eva Longoria y Michael Peña.