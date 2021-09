Estrella infantil de Televisa estrenará proyecto en TV Azteca y fue recibida en "Venga la Alegría"

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de convertirse en una de las estrellas infantiles de Televisa, hace 22 años, Andrea Lagunes estuvo como invitada en “Venga la Alegría”, con un nuevo cambio de imagen y revelando a sus fans que sería parte de la nómina de TV Azteca.

Fue durante el matutino de la televisora del Ajusco que Lagunes se presentó en días pasados y sorprendió a sus seguidores, dejando en claro que ya no es la niña que todos conocimos como protagonista en “Gotita de Amor”.

En dicho melodrama, Andrea interpretó a “Isabel ‘Chabelita’ Arrendondo de Santiago”, y que fue protagonizada por Laura Flores y Alex Ibarra, estrenada en 1998 por el canal Las Estrellas.

En ese entonces, Andrea Lagunes tenía 5 años de edad y conquistó los corazones de todo México, convirtiéndose en una de las actrices infantiles favoritas de la televisión.

Tras iniciar su carrera a temprana edad, como actriz de reparto en “María Isabel” y posteriormente obtener un protagónico infantil, Andrea Lagunes siguió realizando algunos proyectos en Televisa, como “Viva Los Niños”, “La Familia P. Luche”, “La Rosa de Guadalupe”, entre otros.

Andrea se dedicó a sus estudios y estuvo alternando su carrera como actriz y su licenciatura en Ciencias de la Comunicación, y el último programa de televisión que realizó en la televisora de San Ángel fue “Esta Historia Me Suena”.

Pero Lagunes decidió probar suerte en una nueva empresa y se mudó a TV Azteca, donde fue bien recibida por los conductores de “Venga la Alegría”, en donde anunció que realizaría un nuevo proyecto.

Se dice que Andrea Lagunes será parte del elenco del nuevo programa unitario llamado “Un Día Para Vivir”.

Además de sus estudios, Andrea confesó en una entrevista para el canal Tlnovelas que sufrió de discriminación por parte de los productores por su físico, ya que por su cara de niña, nunca le quisieron dar trabajo.

Siempre han dicho que mi cara se ve, o sea, que me veo mucho más chica de lo que soy. Hacía castings para novelas más juveniles y me decían que no, que me veía como niña todavía y no me podían ponerme enamorándome de alguien o cosas más fuertes porque me seguía viendo muy chiquita”, apuntó.