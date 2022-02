Esto respondió Gian Marco sobre rumor de romance son Isabel Lascurain

Ciudad de México.- Se han desatado rumores de un posible romance entre Isabel Lascurain y Gian Marco.

Las especulaciones surgieron luego de una publicación que asegura inició una posible relación entre los artistas.

Sin embargo, el compositor peruano negó esta información durante una plática con la periodista Mariela Encarnación a través de un ‘live’ en Instagram.

“Hoy estaba tranquilo en mi casa y me mandan un WhastApp […] que supuestamente Isabel Lascurain, que es mi hermana de la vida, y yo tenemos una relación... No. Primero que a las Pandora les debo mucho porque fueron las primeras que me dieron la posibilidad de escribir para otra persona y me acercaron a Emmanuel para escribir ‘Sentirme vivo’. Isabel y yo tenemos una relación de hace muchos años”, explicó Gian Marco.

Gian Marco toma con humor la situación

Lejos de molestarse, el cantante tomó la situación con humor, reconociendo que estos rumores son parte de su incursión en el mundo artístico.

“Isabel es como mi hermana, la hermana mayor que nunca tuve, es una mujer maravillosa, que también ha pasado por momentos difíciles, pero no estamos juntos. (…) Esto es parte del mundo en el que uno está, pero nunca he estado en ningún tipo de chisme, es raro. Es un chisme farandulero absoluto y amarillo como el sol. Es un chisme que es un chiste”, dijo con una gran sonrisa.

Para acabar con el tema, el compositor de sencillos como “Canta corazón”, reconocido en voz de Alejandro Fernández, aclaró que en este momento se encuentra soltero y tratando de reponerse tras el divorcio con Claudia Moro.

"He aprendido a guardar silencio, he aprendido a entender mis silencios y cuáles son los momentos en los que puedo seguir aprendiendo como persona...No puedo estar con alguien si no he sanado cosas mías, personales, no que alguien me haya hecho algo... El día que yo elija estar con alguien es porque he sanado para dar y entregar de verdad”, sentenció Gian Marco.

