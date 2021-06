Ester Expósito habría terminado con Alex Speitzer por mantenido

CIUDAD DE MÉXICO.- Parece que el amor terminó entre Ester Expósito y Alex Speitzer y además, todo habría acabado de la peor manera.

Una revista de circulación nacional aseguró que la actriz de “Alguien tiene que morir” no sólo rompió con el actor de “Oscuro Deseo”, sino que lo echó de su casa por ser “un mantenido”.

De acuerdo a la publicación, una amiga cercana de la famosa habló de esta polémica ruptura que ocurrió en el departamento que compartían en España.

“Se portaba muy prepotente y odioso cada que ella le presentaba a alguien para que lo incluyeran en algún proyecto o comercial, pues se le hacían muy poca cosa, sólo aceptó ser la imagen de una marca de joyas y artículos de lujo, y de una de ropa”, dijo la fuente.

Las cosas habrían ido mal en la relación luego de que Alex no cooperó con los gastos del departamento que compartían.

“Antes de mudarse habían quedado que ambos pagarían todos los gastos del depa que ella tiene en Madrid y que los dos lo mantendrían limpio, pero él no le daba dinero y menos levantaba un dedo, ella hacía y ponía todo”, contó.

“También me dijo, muy furiosa: ‘Este hombre no entiende, y la verdad yo no estoy para mantener a nadie, sólo quiere que yo le resuelva todo, pero ningún proyecto que le consigo le acomoda, es muy desgastante’”.

TOMÓ SUS COSAS Y LAS SACÓ DE CASA

Fue Ester quien habría decidido terminar con Alex luego de tres ocasiones de hablar con él y no ver ningún avance en su actitud.

“Ester agarró todas las cosas de Alex, las metió en maletas, se las aventó al pasillo del edificio y le gritó: ‘Quiero que te vayas, ¡eres un mantenido!’, y le azotó la puerta”, relató la fuente.

“Ester me contó que Alejandro quedó muy impresionado, que no lo podía creer, pero agarró sus cosas, se fue y ya no le dijo nada. Alex lo hizo tranquilamente para dejar que ella se calmara y después hablar, pero no pasó, ella no lo volvió a buscar”.