Ester Expósito presume nuevo premio y nuevo look

CIUDAD DE MÉXICO.- Hace unas semanas Ester Expósito causó furor en las redes sociales con unas imágenes en las que aparecía con el pelo oscuro. En ese momento muchos de sus fans se preguntaron si se trataba de una peluca o realmente había decidido despedirse de su característica melena rubia... ¡y por fin tenemos la confirmación!

La protagonista de Élite fue una de las ganadoras de los Premios MiM, que se celebraron de manera virtual debido a la pandemia, y mostró orgullosa su nuevo look.

Ester se acercó al club ARGO de Madrid para grabar un mensaje de agradecimiento y recibió por sorpresa el premio de manos de uno de los creadores más activos del panorama actual, el director mexicano Manolo Caro, con el que trabajó en la miniserie Alguien tiene que morir.

La actriz fue una de las ganadoras de los Premios MiM y causó furor con su melena castaña, además de ser un digna portadora de un diseño exclusivo de Dolce&Gabbana.

"Muchas gracias. Me hace mucha ilusión estar aquí y recibir este premio, más aún si me lo da mi querido Manolo, que le adoro", dijo la intérprete madrileña, que estaba sensacional con un vestido lencero de Dolce&Gabbana y joyas de Bulgari, durante este programa especial retransmitido por RTVE digital, tanto en su web como en su canal de YouTube.

"Llevamos un año un poco torcido. Nos rodean todo el rato malas noticias y es verdad que cuesta un poco mantener el ánimo y el optimismo. A nivel personal y profesional me ha dado un subidón de energía y alegría", afirmó la actriz.

Además, desde niña quería ser actriz y llevo años dedicando ilusión y esfuerzo, entonces es bonito que reconozcan así tu trabajo. Es una motivación más para seguir dedicándome a ello", aseguró sobre su Premio MiM, que es el único festival dedicado íntegramente a la ficción televisiva producida en nuestro país.

Ester, de 21 años, fue la ganadora en la categoría Joven Talento "por considerarla, a pesar de su juventud, y precisamente por eso, todo un referente de nuestra ficción seriada más actual, que vive con fenómenos como ella, un momento de apogeo y reconocimiento internacional sin precedentes y que traspasa los formatos tradicionales abriendo un nuevo camino al futuro de nuestras series".

"¡Bravo, Ester!", "Te mereces esto y más", "Tenía cero dudas, tienes un talentazo enorme. Enhorabuena", "¡Te queremos!", "Talento, inteligencia, elegancia... orgullo máximo", "Muy merecido, la mejor de todas"... han comentado sus fans.

Un balance muy positivo

En una entrevista exclusiva con RTVE Digital, la protagonista de Élite ha hablado del momento tan especial que está viviendo en su carrera y del éxito que tiene tanto dentro como fuera de nuestras fronteras.

"Ha sido todo un torbellino y, obviamente, ha habido momentos no tan buenos que luego esos no se ven, porque en mis redes sociales no voy a estar llorando", reconoce. "Al final, el resumen y la conclusión que saco es absolutamente positiva, no solo profesionalmente, sino como persona", añade.

Expósito confiesa que está tratando de mejorar los problemas de ansiedad que padece desde la adolescencia. "Yo con la ansiedad he convivido casi siempre porque soy una persona super racional, super mental, me cuesta mucho relajarme y dejarme llevar.

Con este trabajo y lo que me ha pasado, ese boom que ha habido tan drástico, sí que es verdad que no ayuda", señala. En cuanto a las críticas, asegura que ha aprendido a no prestar atención a las que no son constructivas y que: "el hate cada vez me importa menos".

De hecho, asegura que las redes sociales no las utiliza "como algo personal o algo en lo que muestro mi día a día o mi vida personal íntima. Soy bastante reservada para eso", aunque es cierto que alguna vez ha publicado fotos con amigos, familiares y con su novio, el actor Alejandro Speitzer.