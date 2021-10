Ester Expósito alza la voz contra el patriarcado y el machismo

CIUDAD DE MÉXICO.- Ester Expósito sabe que en el audiovisual internacional existe un patriarcado frente y atrás de cámaras, por lo que desde su trinchera está haciendo cosas para acabar con ello.

La actriz de "Elite" y "Alguien tiene que morir" es una de las presentadoras del documental "Peace, peace, now, now", en donde se narran historias de mujeres que desafiaron y sobrevivieron a conflictos armados alrededor del orbe.

La madrileña de 21 años fue la responsable de hablar sobre lo que ocurre en México porque los productores decidieron que alguien de otra nacionalidad hable de lo que ocurre en otro país.

En la aventura también se encuentran la mexicana Yalitza Aparicio ("ROMA"), la chilena Daniela García ("Una mujer fantástica") y Shirley Manson, líder del grupo de rock Garbage, quienes hablarán de Colombia, Guatemala y Chile.

Tengo el privilegio de poder elegir y no sólo los proyectos, sino también los personajes que me motiven a seguirlo haciendo, en lo personal y como actriz", comenta Expósito tras su éxito internacional.

"Hay una cosa de bueno, en la sociedad está el patriarcado y la sociedad machista en que existimos, vamos progresando, pero cuesta. Y es verdad que no solo en México o en España, en EU también, Hollywood siempre, es una industria donde los personajes han reflejado eso: muchas veces los personajes troncales femeninos son satélite a veces o como de adorno y eso es lo que hay que intentar cambiar, pero no sólo en los personajes, también en el equipo (es decir) directoras, dar oportunidades creo es lo que falta", subraya a pregunta expresa sobre la mujer en el audiovisual.

Próximamente arrancará en esta ciudad una cinta de terror, para luego continuar un thriller, del que en su momento se dará más información.

Expósito cuenta con casi 30 millones de seguidores en Instagram, lo que se traduce en dos terceras partes de la población oficial en España o la cuarta parte de la existente en México.

Cuestionada sobre ese poder virtual que tiene, la actriz destaca que no lo desea ver como una responsabilidad.

Me gusta usar mi plataforma y su impacto para defender las causas que importan y lo que creo tiene que darse como la igualdad, pero no me lo tomo como responsabilidad.