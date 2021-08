Esteban Loaiza es liberado; pide asilo en EU por amenazas en México

CIUDAD DE MÉXICO.- Esteban Loaiza fue puesto en libertad luego de cumplir tres años en prisión por posesión ilegal de drogas, pero ahora su vida está en peligro por las constantes amenazas de muerte que recibe en México.

De acuerdo a la Fiscalía Federal de Justicia del Distrito Sur de California, el ex esposo de Jenni Rivera debería ser deportado a territorio mexicano una vez que cumpliera su tiempo en la cárcel.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Sin embargo, de acuerdo al programa “Ventaneando” ahora el ex pitcher mexicano está pidiendo asilo político en Estados Unidos debido a las amenazas de un grupo criminal mexicano con el que se involucró.

Él ahorita podría pedir asilo político por el hecho de que tiene una amenaza de muerte del lado mexicano”, señaló Nelssie Carrillo.

Esteban Loaiza será deportado a México luego de su liberación de la cárcel en Estados Unidos y aquí hacemos un recuento de todo el caso. #Ventaneando ��



Mira la transmisión en vivo y GRATIS de Azteca UNO. �� https://t.co/9syyJmJWXE pic.twitter.com/x4A3JTEvJo — Ventaneando (@VentaneandoUno) August 6, 2021

Cabe recordar que un juez determinó que Esteban debe cumplir cinco años de libertad condicional en México, por lo que su deportación es inevitable.

LE PROHÍBEN EL ASILO POLÍTICO

Debido a que Esteban fue declarado culpable por la posesión de 20 kilogramos de cocaína, con la intención de distribuirla en territorio estadounidense, el abogado Jan Bejar detalló que un narcotraficante no puede solicitar el asilo político.

“Cuando una persona es considerada narcotraficante, esa persona está sujeta a una deportación casi automática, se le considera una felonía con agravante y por ese motivo no tiene recurso ante las cortes de emigración ni a pedir ningún tipo de exención para no ser deportado… El asilo no está permitido para una persona en esa categoría ni político ni de ninguna otra índole”, indicó.

Hasta el momento, ningún miembro de la familia Rivera ha reaccionado a la liberación de Esteban.