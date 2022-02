Este fue el eliminado de Exatlón All Star; usuarios reportan fraude

CIUDAD DE MÉXICO.- El primer domingo de eliminación de "Exatlón All Star" dejó a todos los espectadores sorprendidos, luego de que se enfrentaran dos atletas del equipo rojo y dos miembros del azul, pero todo se salió de control cuando un integrante fue eliminado y otro tomó su lugar para despedirse del resto de sus compañeros.

La polémica surgió cuando Marysol Cortés terminó por ser la 'eliminada' en lugar de Ernesto Cázares, quien realmente fue el perdedor de la competencia, por lo que los usuarios que suelen ver cada una de las emisiones del reality se mostraron en contra y acusaron de fraude a la producción por no seguir las reglas.

Como es de costumbre, durante la semana pasada ambos equipos jugaron cuatro series rumbo a la eliminación para saber qué deportistas se disputarían por permanecer en el show.

Al final, se dio a conocer que quienes no dieron su máximo rendimiento atlético fueron Doris del Moral, Ernesto Cázares, Heliud Pulido y Ana Lago, que terminaron por enfrentarse en el duelo debido a sus puntos bajos en la escala de puntuación.

Los cuatro integrantes contaban con cuatro vidas para dicha competencia que se llevo a cabo en el circuito de fuerza. Después de varias jugadas, fueron los participantes pertenecientes al equipo azul que se quedaron con solo una vida, por lo que se disputaron en su último encuentro el pasado domingo 6 de febrero.

Y aunque Ernesto recorrió más rápido el circuito a comparación de su compañera, Doris logró dominar a la perfección la zona de tiros y se posicionó como la ganadora, logrando eliminar a Cázarez, pero el domingo de eliminación dio un inesperado giro cuando Marysol, quien estaba a salvo de ser expulsada, fue quien terminó saliendo de "Exatlón All Star".

Durante la ceremonia de despedida, donde todos los integrantes dedican emotivas palabras para un último adiós de la competencia, Marysol interrumpió al conductor Antonio Rosique para hacer una fuerte confesión que dejó sin palabras tanto al público como a los integrantes.

Cortés explicó que deseaba abandonar la competencia, pues recientemente se enteró que su abuela materna falleció y quería dedicar el tiempo a su familia en vez de a su equipo azul.

Necesito ver a mi familia, necesito estar con ellos, siento que debo ir a casa, siempre le he sido fiel a mi familia azul y nunca los he defraudado, que al contrario, he dado el máximo... Te pido, por favor, tomar el lugar de Ernesto, si me lo permites necesito volver a casa, creo que es momento", contó entre lágrimas.