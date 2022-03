Este fue el cambio de 'look' de José Eduardo Derbez

CIUDAD DE MÉXICO.- José Eduardo Derbez ha alcanzado la fama gracias a sus distintas participaciones que ha realizado en la televisión, su carisma y talento lo han posicionado como uno de los más queridos para el público.

El actor suele ser muy activo en sus redes donde suele compartir cada uno de los proyectos que se le van presentando en su vida profesional, además que ha compartido parte de su relación con la modelo Paola Dalay.

Fue por medio de la cuenta de Instagram de Paola que publicó una fotografía del cambio de ‘look’ que se había realizado José Eduardo, aunque de un inicio la joven no quería dar a conocer este cambio, al final mostró el resultado.

Al parecer el actor se hizo un pequeño corte de cabello, en el que luce más atractivo y juvenil, por lo menos su pareja quedo encantada al verlo, después de que asistiera a una estética para hacerse este cambio.

@jose_eduardo92” se puede leer en la imagen.

Paola Dalay por su parte se dejó ver muy enamorada agregó unas caritas en la fotografía con las que dejó en claro lo mucho que ama al actor, con quien ya lleva más de dos años de relación.

Seguramente las fanáticas de José Eduardo hicieron llegar sus muestras de cariño y piropos, y es que son pocas las veces que el artista suele hacer este tipos de cambios en su cabellera, porque generalmente la deja un poco más larga.

A pesar de que José Eduardo esta vez ha preferido mantener su noviazgo en privado, ocaisonalemnte comparte videos e imágenes a lado de Paola, que permiten ver lo enamorado que se encuentra, pero hasta el momento no se ha hablado de una posible boda.

José Eduardo Derbez habló de su experiencia con el alcohol y drogas

El actor durante el programa de ‘Miembro al aire’reveló que la ‘fama de bebedor’ en la que se le ha puesto no es cómo parece, porque solamente suele tomar por temporadas o en ocasiones especiales.

"No, fíjate que no, me cae re mal al estómago, me acaba de pasar en Miami. Sí fue como una gomita o algo así y pues con un amigo le dije: ‘Güey, pues micha y micha’, porque yo no quería y mi amigo sí, porque a mí siempre me ha caído mal”, relató.