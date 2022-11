Este es el árbol de Navidad de Carlos Rivera y  Cynthia Rodríguez

CIUDAD DE MÉXICO.- Cynthia Rodríguez saltó a la fama después de su participación en ‘La Academia’ y gracias a sus continuas apariciones en el programa en ‘Venga la Alegría’ se ganó el cariño del público.

Pero hay que recordar que la exconductora decidió salir de dicho programa para poder dedicarse al hogar y estar totalmente a lado de su ahora esposo Carlos Rivera con quien piensa procrear una familia.

Hace unas horas por medio de su cuenta de Instagram compartió un video en el que reveló el árbol de Navidad que habría elegido para su hogar y celebrar las fiestas de fin de año a lado del cantante.

En la grabación se puede ver que Rodrígez eligió un árbol de Navidad con “nieve” también mostró los detalles que en esta ocasión la temática fueron los conmovedores osos polares.





Navidad!” se puede leer en la publicación.

Además en el video la también cantante grabó algunos de los peluches y esfera enormes que utilizó para poder adornar todo el árbol, que a simple vista es muy alto y amplio.

Los usuarios hicieron llegar sus comentarios en la publicación: “quedó padrísimo”, “un año que más se va”, “te quedó muy hermoso”, “que belleza te luciste”, “esta super bonito Cyn”, son algunos de los que se peden leer.

Cynthia Rodríguez asegura que le encanta ser ama de casa

Mientras Carlos Rivera continúa con sus proyectos musicales, Cynthia decidió hacer una pausa en su carrera como conductora.

“Soy toda una señora de su casa y me encanta ¿sabes? Cocinar, me encanta como toda esta parte que tenía muchas ganas de hacer pero que no me ha dado el tiempo. Estoy feliz, me siento plena”, dijo.