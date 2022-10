Cynthia Rodríguez asegura que le encanta ser ama de casa

MÉXICO.- En agosto, Cynthia Rodríguez confirmó en televisión que por fin se había casado con Carlos Rivera, en una ceremonia íntima y discreta, tal como lo ha sido su relación.

La pareja prefirió no dar detalles de su boda, pero el intérprete de “Te esperaba” ha confesado que ha sido una bendición casarse, pues aunque las cosas han cambiado a comparación de cuando eran novios, ahora existe un compromiso mayor; incluso, está seguro de que desea ser padre.

Mientras Carlos Rivera continúa con sus proyectos musicales, Cynthia decidió hacer una pausa en su carrera como conductora.

Recientemente, en el mismo programa del que ha formado parte, Venga la alegría, la también cantante reveló que es feliz como ama de casa, pues es algo que deseaba hacer desde hace mucho tiempo.

“Soy toda una señora de su casa y me encanta ¿sabes? Cocinar, me encanta como toda esta parte que tenía muchas ganas de hacer pero que no me ha dado el tiempo. Estoy feliz, me siento plena”, dijo.