"Fui ignorante e infantil": Estas habrían sido las últimas palabras del DJ Avicii

CIUDAD DE MÉXICO.- Tim Bergling, mejor conocido en el mundo musical bajo el nombre de Avicii, se quitó la vida a los 28 años el 20 de abril de 2018, hecho que provocó gran dolor entre sus millones de fanáticos que lograron encariñarse del DJ.

La fama del productor sueco era a nivel mundial, ya que fue protagonista de varias fiestas, discotecas, radios, plataforma de Streaming, entre muchas otras. Incluso, Avicii llegó a posicionarse entre los artistas más escuchados por varios años.

El suicidio del artista dio mucho de qué hablar entre los medios de espectáculos, pues hubo quienes especularon que se trataba de "malos pasos", mientras que algunas personas lo defendieron bajo el argumento de que algo estaba pasando en su vida que era íntimo.

Y ahora, Bergling vuelve a ser el centro de atención luego de la publicación de su biografía "Tim: La biografía oficial de Avicii", en donde salen a la luz las últimas palabras del artista antes de su muerte.

El libro entra en detalles sobre el proceso de recuperación del DJ, quien redactó varias notas durante su ingreso en algunas clínicas de desintoxicación y en pleno proceso de rehabilitación.

Necesito que alguien me explique esto de forma cruda y rudimentaria. Ouch, dolor. ¿Por qué este dolor ahora? Un sentimiento nada confortable. El Tim del futuro puede con el dolor. El Tim del futuro tolera el dolor mejor que el Tim del presente porque en el presente hay más dolores urgentes con los que lidiar”, escribió Avicii.

Según el medio TMZ, dichas palabras fueron escritas durante el ingreso en un centro de Ibiza, en el artista aseguró que la estaba pasando muy mal al tener que aceptar que jamás volvería a consumir bebidas alcóholicas.

"Todos los doctores me han recomendado que tengo que esperar al menos un año antes de poder tomarme ni siquiera una cerveza... ya, no he escuchado a la mayoría de los doctores, pero sí a un par de ellos que me decían que estaba bien si tenía cuidado”.

Las últimas palabras

Ante las varias citas de Tim Bergling, sus más fieles seguidores comenzaron a preguntarse cuáles fueron exactamente las últimas palabras del DJ que logró cautivarlos con su música que llegó a miles de personas en todo el mundo.

Según lo que informaron, sus últimas palabras antes de fallecer serían: "Fui ignorante e infantil mientras hacía gira por todo el planeta, en un tour interminable que se repite cuando lo terminas".

Estas y más citas se encuentran en la biografía oficial de Avicii que fue publicada recientemente, en el que se narra la complicada relación con el consumo excesivo del alcohol y las drogas.