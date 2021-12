Esta fue la lujosa cena navideña de Belinda y Christian Nodal

CIUDAD DE MÉXICO.-Belinda y Christian Nodal forman una de las parejas del momento en el medio del espectáculo, después de que se diera a conocer su relación no han dejado de estar en constantes polémicas.

Por su parte la pareja ha demostrado en más de una ocasión que se encuentran enamorados y disfrutando su relación, por lo menos así lo dejan ver en sus redes sociales, donde confirman lo bien que se encuentran en su relación.

Y esta Navidad no fue la excepción debido a que la pareja volvierona festejar juntos y pasar una noche buena a lado de la familia de Belinda, con quien normalmente suelen estar en estas fechas.

Fue por medio de la cuenta de Instagram de la mamá de “Beli” que se compartió un video en el que se puede ver a todos los familares de la cantante y por supuesto a Christian sentados en una mesa.

En la grabación se puede ver como los invitados se encuentran entre medio de velas y adornos navideños, disfrutando de un ‘show’ en el que estuvieron presentes varios de los personajes de Disney.



Merry Christmas” se puede leer en la publicación.

En la grabación se puede ver a Beli y Christian conviviendo el uno con el otro y de nueva cuenta más enamorados que nunca, hay que recordar que la pareja se encuentra comprometida y preparando todos los detalles para su boda.

No es la primera vez, que el par de artista la pasan juntos, también el pasado 2020 publicaron una imagen en sus redes sociales donde solamente estuvieron a lado de los padres de Beli en una cen amuy íntima.



¿Que es lo que más le gusta a Belinda de Christian Nodal?

Hace un par de semanas que se compartió una entrevista por parte de la revista Quien, donde la pareja reveló algunos detalles sobre la boda y por su parte Belinda confesó que era lo que más le gustaba del cantante sonorense.



“Me encanta su sonrisa, sus ojos, él es muy expresivo con la mirada. Lo que más me gusta es cuando se me queda viendo y conectamos. Me identifico con él porque si me quiero pintar el pelo de rosa o hacerme un fleco, lo hago y Christian tiene su seguridad en el físico, es muy masculino. Amo el tatuaje de la cicatriz en el ojo, me recuerda a Scar del Rey León”.