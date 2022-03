Esta  fue la felicitación de Danna Paola a JuanPa Zurita

CIUDAD DE MÉXICO.- Danna Paola es una de las actrices con más popularidad en el país, desde su participación en ‘Elite’ de Netflix logró tener una fama internacional y seguir con su carrera en la musica.

Durante su trayectoria por el medio del espectáculo ha podido tener pocas amistades, una de ellas sin duda es el lazo que ha mantenido con Juan Pablo Zurita, quienes han llegado a coincidir en distintos proyectos juntos.

Por medio de su cuenta de Instagram Danna publicó una fotografía en la que aparece a lado del reconocido ‘influencer’, quien el pasado 29 de marzo cumplió sus 26 años y lo celebró en compañía de su novia.

Es por esta razón que la intérprete de “Oye Pablo” le envió un emotivo mensaje al festejado a quien le hizo saber lo mucho que le aprecia y admira por todo lo que ha logrado hacer en su carrera.

Happy Birthday Amigo querido @juanpazurita, te quiero mucho, sigue brillando y contagiando al mundo de tu escencia y locura que es única, enjoy, bienvenido a los 26” escribió en la publicación.

Por su parte Juan Pablo como modo de agradecimiento, replicó la publicación en sus historias, hay que recordar que hace apenas unos meses, ambos estuvieron juntos en el podcast del actor.

Seguramente sus fanáticos hicieron llegar sus buenos deseos y muestras de cariño al cumpleañero al recibir un año más de vida: “bebe muchas felicidades”, “que sigas triunfando”, “happy birthday”, “felicidades mi querido”, son algunos de los que se pueden leer.

Juan Pablo Zurita festejó con una mesa de tacos

En más de una ocasión el creador de contenido ha dejado en claro su gusto por los tacos, es por eso que decidió hacer la fotografía de sus 26 años, con una mesa llena de tacos con la que decidió mandar un mensaje reflexivo a sus fanáticos.

"Que bonito es crecer, que bonito es madurar. Que bonito es enfrentarse a la vida y sus retos. El año pasado cambié muchas cosas. Mi contenido, mis metas, mis prioridades. En ese momento no estaba seguro de hacerlo y hoy cumpliendo 26 veo la cosecha de esa siembra. Me emociona mucho que esta etapa, apenas comienza y el camino es más que claro.Gracias a todos por sus mensajes de amor, los recibo, los leo y me acompañan! Aprecio mucho su bonita energía y deseos" se puede leer en la publicación.