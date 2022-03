Danna Paola revela el motivo por el que renunció a "Élite"

CIUDAD DE MÉXICO.- Recientemente, el influencer Juanpa Zurita estrenó su podcast titulado No lo hagas fácil, donde tuvo como primera invitada a la cantante y actriz Danna Paola. En este capítulo, los fanáticos de la intérprete de "Oye Pablo" pudieron conocer más detalles sobre su vida personal, además de enterarse del motivo que la hizo salir de "Élite".

Según expresó, su salida de la exitosa serie de Netflix se debió a que deseaba anteponer su perfil como cantante, aunque lo curioso de esto es que descubrió que esto "era su misión" luego de consultar a un numerólogo.

El conocedor de las fuerzas espirituales le habría revelado cuál era el camino correcto que debía tomar en este punto de su vida, asegurándole que la música fue cómo comenzó en su carrera artística y que es su "línea de vida", por lo que no debía olvidar su verdadera profesión.

“En la numerología no hay falla. Llego yo y me empieza a preguntar cosas, me saca mis números y me dice: 'Tienes el número seis y el número seis es creatividad, es arte, es música'. Yo empecé a llorar", contó.

Asimismo, Danna Paola mencionó que el numerólogo que la ayudó a tomar esta importante decisión le dio más detalles sobre su vida y su misión en la vida. En este punto, la cantante explicó que la persona encargada de los números le dijo que pese a lo que ella creía, la realidad era otra.

Me dijo 'Danna, tú en tu línea de vida, en tu misión de vida, siempre has creído que eres la actriz que canta, error. Eres la cantante que actúa'", reveló.

Y es que la intérprete de "Nada" dijo que el profesional le explicó que cuando ella aceptaba trabajos de actuación lo hacía porque creía que eso era lo que tenía que hacer, incluso le contó que lo hacía porque las personas a su alrededor se lo 'sugerían'.

Sin embargo, luego de aceptarlos se daba cuenta que no era feliz, ya que en el fondo la música siempre fue su principal motor.

Para concluir sobre el tema, Danna Paola narró que el numerológo le aconsejó a tomar las riendas de su vida y decidir sobre lo que ella quiere hacer con su carrera como artista: "Hazle caso a su corazón. Tu estómago tiene la respuesta".