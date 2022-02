Danna Paola confiesa que fue víctima de explotación en "Atrévete a soñar"

CIUDAD DE MÉXICO.- Recientemente Juanpa Zurita decidió incursionar en un nuevo ámbito digital reconocido entre los influencers, y es que el joven mexicano lanzó su propio podcast titulado No Hagas lo Fácil en Spotify, donde contó con la participación especial de Danna Paola.

En el capítulo que llevó por nombre La mujer que reta el significado de ser artista, la joven actriz y cantante habló sobre distintos aspectos de su vida personal, tanto su infancia cuando comenzó en algunas producciones televisivas, hasta su fama actual en la que ha logrado destacar como modelo, cantante, actriz y compositora.

Uno de los temas que más llamó la atención de los fanáticos de la famosa fue cuando habló sobre los inicios de sus crisis de ansiedad relacionadas a su participación protagónica en la telenovela de "Atrévete a soñar", donde interpretó a Patito.

Según explicó Danna Paola, desde muy pequeña incursionó en la actuación, por lo que no tuvo la oportunidad de convivir en un ambiente distinto más apropiado para su edad y a su desarrollo infantil. Además, al ser víctima de constantes críticas a muy corta edad, comenzó a sufrir crisis por la carga laboral.

Asimismo, la intérprete de "Mala Fama" reveló que la expulsaron de varias escuelas porque faltaba demasiado al estar en el set de grabación, pero que así se dio cuenta de que, al ser famosa, así sería su rutina diaria: "Poco a poco me di cuenta de que esta era mi vida, en realidad nunca conocí algo fuera de estar en un foro (...) crecí con gente más grande y con los niños con los que conviví eran niños de novelas, pero también se volvió una adicción para mí el trabajar y me convertí en workaholic”.

Luego de esto, Danna Paola comenzó a cuestionarse a sí misma sobre el valor de su trabajo, pues comenzó a enfrentar algunas consecuencias por la carga de trabajo en la producción de "Atrévete a soñar", que fue lanzada por Televisa en 2009.

“A los 16, después de Patito acabé con náuseas de todo esto que viví. Atrévete a soñar fue algo que no me esperaba, fue un éxito increíble la novela, fue muy demandante y todo, pero no descansamos ni un segundo. Llego a pensar que fue una explotación para mí esa novela”, explicó la cantante.

Debido a su entrega como actriz, la intérprete mexicana desarrolló ansiedad que tristemente la llevó a terminar en el hospital en más de una ocasión por los ataques de pánico que esta enfermedad mental le generaba.

Yo reventé dos o tres veces con esa novela. A partir de los 15 años empecé a producir ansiedad y a generar ataques de ansiedad y fue a partir de esa novela. Por eso después de esa situación empecé a cantar”, reveló.

Para concluir, Rivera Munguía contó que luego de ser llevada a un festival de música en Toluca para interpretar su disco homónimo de la novela, se dio cuenta que a sus 16 años dejó de disfrutar de esas presentaciones y sobre todo de los temas que cantó durante la telenovela, por lo que decidió poner pausa a su carrera e irse a estudiar Gastronomía en Francia: "Quiero estudiar, quiero probar otra cosa en la vida, dejar de ser una figura pública”, recordó.