Danna Paola habla sobre el saludo de Eleazar Gómez y desmiente proyecto con Belinda

La actriz y cantante fue cuestionada por los reporteros ante las declaraciones de su ex Eleazar Gómez, que le envió saludos saludo y no descartó la posibilidad de volver a trabajar con ella.

Durante su llegada al Aeropuerto de la Ciudad de México, Danna Paola confesó que llegaba retrasada por lo que sin detener el paso contestó algunas preguntas de los reporteros.

Al escuchar los comentarios sobre su exnovio, la intérprete inmediatamente dijo: “¡Qué bueno, me da mucho gusto!...”. Posteriormente negó tener algún contacto con él. “No… gracias amigos, voy a mi vuelo, los quiero”.

Por otra parte, Danna rechazó haber confesado anteriormente que Belinda no quiso hacer un dueto con ella, por lo que al hablar del tema solo dijo: “¿A poco?, no sabía… no me acuerdo haberlo dicho, la verdad”.

Te puede interesar: "Madres paralelas", filme español como favorita en los premios Óscar

Sin embargo, dejó muy claro que en este momento no le interesa poder colaborar con la prometida de Christian Nodal en una puesta en escena. “Tengo muchos planes en mi música, entonces para mí es muy complicado para mí hacer teatro”.

Finalmente, la actriz de la serie Élite no quiso pronunciarse sobre la supuesta violencia que vivió a manos de Alex Hoyer, aunque recalcó que se ha alejado de gente problemática en su vida.

Te puede interesar: Resultados de la segunda jornada de FMS México

“¡Ay amigos, de verdad!, o sea, move on (sigan adelante), estamos en otros tiempos… yo no tengo por qué aclarar nada, ni explicar mi vida, tengo mucho trabajo, estoy muy feliz, estoy rodeada de gente maravillosa, tengo mucho amor en mi vida y me deshice de muchas personas tóxicas justamente para evitarme estas preguntas”, remató.