Esta es la lujosa suite donde disfrutan sus vacaciones Irina Baeva y Gabriel Soto

CIUDAD DE MÉXICO.- Irina Baeva es una de las actrices más populares en la televisión de los últimos años, ha ido sorprendiendo al público a través de su trabajo, belleza y talento que refleja en la pantalla chica.

Por si fuera poco la actriz de origen ruso mantiene una de las relaciones y compromisos más estables y sólidos del espectáculo a lado de Gabriel Soto, con quien está apunto de llegar al altar.

Sin embargo por cuestiones externas a ellos, han tenido que mover nuevamente la fecha de su boda, pero para seguir disfrutando de su relación, ambos actores han viajado por distintos lugares del país.

En esta ocasión Baeva publicó por medio de su cuenta de Instagram un video donde dejó ver la suite donde se quedaría a lado de su futuro esposo a pasar algunos días de vacaciones.

Una suite espectacular” se puede leer en la publicación.

En las imágenes se puede ver que la recamara de lujo cuenta con un hermoso baño lleno de crital, una tina, además de una terraza con un jacuzzi en medio del bosque donde se encuentran.

Al parecer la pareja se encuentra presumiendo un poco de su amor a todos sus fanáticos y tratando de pasar tiempo juntos después de los meses que habían tenido de mucho trabajo.

Seguramente sus fanáticos hicieron llegar sus muestras de cariño y buenos deseos, muchos de ellos esperan que su encuentro matrimonial se lleve a cabo pronto para poderlos ver cruzar vestidos de novios.

¿Porque aplazaron la boda Gabriel Soto e Irina Baeva?

Irina Baeva reveló que la boda se tuvo que posponer por cuestiones familiares, debido a que no pudieron llegar a tiempo, y como es una fecha tan importante, para ella es primordial que estén presentes.

“Sí pueden salir de Rusia, él único tema es que antes había un vuelo directo de Moscú a Cancún y ahorita no lo hay porque no puede pasar por Europa porque está cerrado el espacio aéreo, entonces tenemos que buscar rutas alternativas y son 7 personas, entonces se nos salía un poco de presupuesto, porque no es muy económico volar a 7 personas por Dubái o por Turquía o por alguna otra ruta”.