Esta es la condición de Liam Neeson para volver a Star Wars

ESTADOS UNIDOS.- El reconocido actor irlandés, Liam Neeson, platicó en entrevista con Comicbook.com acerca de su nueva película: Memory (2022). En ella, fue cuestionado sobre la posibilidad de que vuelva a interpetar al legendario maestro jedi Qui-Gon Jinn en la nueva producción de Disney+, Star Wars: Obi-Wan Kenobi. A punto de estrenarse, la serie ya ha confirmado la aparición de otros grandes personajes con sus actores originales en el elenco.

Para el caso de Anakin Skywalker, regresa nada más y nada menos que el canadiense Hayden Christensen. El protagónico de la obra, el jedi Obi-Wan, no podía estar en manos de otro que Ewan McGregor. Además, dada la posición cronológica de la serie dentro de las historias de la franquicia, cabría esperar la aparición de otros personajes —y por qué no, quizá también de sus actores— como Boba Fett, Din Djarin, Han Solo (en su más reciente versión) o el mismísimo Mace Windu, de Samuel L. Jackson.

Liam Neeson está listo para la venganza en un nuevo poster de #Memory. pic.twitter.com/uhrzq4AaOk — La Cosa Cine (@lacosacine) March 26, 2022

Todo esto ha aumentado la inquietud acerca de si Neeson aparecerá o no, en caso de que Qui-Gon sea incluido en los eventos de la serie. Esto podría ocurrir, por ejemplo, en recuerdos del personaje de Obi-Wan u otros flashbacks, o bien en forma de ´fantasma de la Fuerza´, como ya lo hizo en otros momentos de la franquicia, junto con el maestro Yoda.

Hace un año, Neeson había declarado no estar enterado de que se estuviera produciendo Star Wars: Obi-Wan Kenobi: "Seré honesto contigo: no he oído nada en lo absoluto", comentó, por lo que en ese entonces cabría entender que no estaba considerado para aparecer. Sin embargo, en ese entonces se mostró dispuesto a participar: "Claro, estaría dispuesto, sí", afirmó.

Antes de eso, en 2020, las declaraciones del actor habían sido mucho menos alentadoras. Una vez comentó que no quería más formar parte de la franquicia y el género por considerar que había perdido frescura: "La primera Star Wars, estuve en eso y lo disfruté, porque era novedoso y nuevo. Estaba actuando con pelotas de tenis, que en última instancia iban a ser pequeñas criaturas peludas y esas cosas. Fue interesante, desde el punto de vista de la actuación, tratar de hacer que pareciera real, pero eso fue lo último. Es bastante agotador", había declarado. En esa misma ocasión comentó lo indispuesto que se sentía para afrontar largas rutinas de gimansio con tal de protagonizar a un héroe, como sucedió con Batman.

Más recientemente, declaró que sí estaría dispuesto a formar parte de una nueva aventura como Qui-Gon Jinn. No obstante, está reticente si no se trata de una producción para cine:

“Oh, creo que sí, sí, sí, sí, creo que sí … si fuera una película. Sí, soy un poco esnob cuando se trata de televisión, debo admitirlo, simplemente me gusta la pantalla grande, ¿sabes?” dijo en entrevista.

Con todo esto, lo más seguro es que no aparezca en la más reciente serie de Disney+.

Star Wars: Obi-Wan Kenobi

Se trata de una miniserie que verá la luz este 2022, estrenándose presumiblemente el 25 de mayo en la plataforma de streaming Disney+. Constará de seis episodios, por lo que se espera que finalice en junio del mismo año. Ewan McGregor tiene un papel central en ella, pues además de interpretar al estelar, también funge como productor ejecutivo.

La serie pasó por diversas dificultades para llegar a la pantalla, especialmente inconformidades por parte de Lucasfilms con respecto a la calidad del guión. Actualmente, la serie recupera fragmentos del guión inicial de Hossein Amini pero bajo la nueva propuesta de Joby Harold. La dirección corre a cargo de Deborah Chow.