Ewan McGregor teme a la mala recepción de las precuelas de “Star Wars”

ESTADOS UNDIOS.- Ewan McGregor se prepara para retomar su papel como “Obi-Wan Kenobi” en la serie en solitario que estrenará Disney +.

Sin embargo, el actor confesó en una entrevista a The Hollywood Reporter que teme por la reacción de los fans a la serie. Y es que los temores del famoso se deben a la mala recepción que han tenido las películas precuela de la franquicia de “Star Wars”.

Fue difícil que (las precuelas) no fueran bien recibidos. Eso fue bastante difícil", dijo McGregor. "No eran del todo agradables".

El actor fue elegido en 1998 como una versión más joven del maestro Jedi, interpretado originalmente por Alec Guinness en la primera trilogía de la franquicia.

El actor protagonizó “La Amenaza Fantasma” de 1999, “El Ataque de los Clones” de 2002 y “La Venganza de los Sith” de 2005. Recordó la cantidad de efectos generados por computadora que empleó el creador y director de “Star Wars”, George Lucas, para esas películas de precuela, incluidos fondos completos de pantallas azules.

"A George le encanta la tecnología y le encanta entrar en ese ámbito", dijo. "Quería más y más control sobre lo que vemos en el fondo".

"Después de tres o cuatro meses de eso, se vuelve realmente tedioso, especialmente cuando las escenas son ... No quiero ser grosero, pero no es Shakespeare", agregó. "No hay algo en lo que profundizar en el diálogo que pueda satisfacerte cuando no hay un entorno allí. Fue bastante difícil de hacer".

La serie “Obi-Wan Kenobi” continuará 10 años después de los eventos de “La Venganza de los Sith” con un elenco que incluye a Moses Ingram ( The Queen's Gambit ), Joel Edgerton ( Boy Erased ), Bonnie Piesse ( The Vow ), Kumail Nanjiani ( Eternals ), Indira Varma ( Juego de Tronos ) y más. Dada la línea de tiempo, un joven Luke Skywalker también parece algo seguro para este programa.

"Estoy muy emocionado", dice el actor sobre el programa en general. "Quizás más que los primeros, porque soy mayor, acabo de cumplir 50 y estoy en un lugar mucho mejor".