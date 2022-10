Esposo de Kimberly Loaiza aclaró polémica de reventa de boletos con alto precio

CIUDAD DE MÉXICO.- Kimberly Loaiza es una de las influencers más populares del Internet, con 5 años de trayectoria ha podido tener más de 100 millones de seguidores en redes sociales.

Hace apenas unos días que Kim dio a conocer que ofrecería un concierto a lado de Juan de Dios Pantoja en su ciudad natal: Mazatlán, pero que los costos de los boletos serían muy accesibles para sus seguidores además todo sería donado para distintas fundaciones.

Si embargo en redes sociales la pareja se hizo tendencia, porque supuestamente había una reventa de boletos con precios muy altos es por eso que Juan de Dios Pantoja quiso salir en defensa de la ‘lindurita mayor’.

Por medio de su cuenta de Instagram Juan de Dios compartió en sus historias donde declaró que tanto como él y Kimberly Loaiza siempre han tenido la intención de ayudar a su gente pero que siempre hay otras personas que aprovechan de las cosas.





Nosotros estamos pagando la producción de todo, e escenario, todo, las más de 100 personas que trabajan en nuestro concierto, no se imaginan no quiero darles una cifra pero son millones, millones que nosotros estamos donando, porque es parte de la donación” comentó el cantante.





Juan de Dios reveló que lo que hacen los revendedores no tiene nada que ver con ellos y que no pueden detenerlo, lo único que se pretendía es hacer un bien por todo sus fanáticos.

El esposo de Kimberly Loaiza le pidió a los usuarios que no se fueran contra ellos, porque realmente no tenian la culpa de lo que estaba sucediendo con todo lo del concierto que ya está sold- out.

Kimberly Loaiza se “queja” de que sus ‘haters’ sean mexicanos

Hace un par de semanas que la influencer dio a conocer a sus fanáticos que estaba por hacer una colaboración con una artista muy importante pero al revelar que era Eduin Caz mucho de los usuarios se “decepcionaran”.

"Somos mexicanos y curiosamente la mayor parte del hate de nosotros dos viene de mexicanos, qué novedad" se puede leer en la publicación.