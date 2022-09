Kimberly Loaiza se queja de que sus mayores 'haters' sean los mexicanos

MÉXICO.- El domingo, Kimberly Loaiza anunció que su tema “Después de la 12” tendrá un remix con la participación de Eduin Caz, el vocalista de Grupo Firme.

A través de su cuenta de Instagram la influencer compartió un parte del tan esperado video musical, y mencionó que hay otro invitado especial, el cual revelará ese miércoles.

Sin embargo, las críticas por parte de los usuarios no se hicieron esperar. Muchos señalaron que estaban decepcionados por “la gran noticia”, pues pensaron que se trataba de algo más importante, otros llamaron “nacos” a los cantantes.

Pero la “lindura mayor” publicó luego una fotografía junto a Eduin Caz en Facebook y escribió:

En los comentarios de la nueva publicación, los internautas comenzaron a acusar a Kimberly de colgarse de la fama del vocalista de Grupo Firme, pero ella misma respondió en los comentarios para defenderse:

Mi canción más famosa soy yo solita, tiene más de 260 millones de reproducciones. Jamás le pagaría a alguien por colaborar e incluso varios me han querido pagar a mí pero nunca he aceptado… Tu ignorancia imagina cosas que no son”.