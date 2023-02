Esposa de Eric del Castillo reacciona con cara de "asco" al supuesto romance del actor con Lyn May

CIUDAD DE MÉXICO.- Eric del Castillo y Lyn May trabajaron juntos en 1980, pues fueron parte del elenco de la película mexicana Perro callejero. Y, según declaraciones de la vedette, fue en ese entonces que tuvieron un romance.

Perro callejero estuvo más de 50 semanas en cartelera, fue todo un éxito en taquilla, pues abordaba problemas sociales como la delincuencia, la drogadicción y la prostitución; en la cartelera de la época publicada en El Universal, se anunciaba el filme sólo para adultos.

Hemeroteca El Universal

El actor fue cuestionado por los reporteros del programa Hoy si era cierto que habían tenido una relación. El actor lo negó de una manera respetuosa, pero llamó la atención la reacción de su esposa que se encontraba a un lado de él.

Kate Trillo hizo unos gestos de desaprobación: "¿Lyn May? ¡Uy, qué bárbaro! ¿Cómo no me habías dicho", dijo.

Ante la situación, Eric no pudo contener su risa y comentó que "si hubieran sido 50 años atrás, digamos, Lyn May está guapísima".