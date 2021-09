Esmeralda Pimentel muestra sus estrías y dice estar cansada del Photoshop

Ciudad de México.- La actriz Esmeralda Pimentel posó de perfil portando solo lencería negra y mostró las estrías que tiene en el trasero.

La actriz de telenovelas de 32 años, se dijo cansada del Photoshop y decidió mostrarse al natural con todas sus imperfecciones.

Esmeralda es una de las estrellas del medio artístico que busca redefinir la idea de belleza a partir de la eliminación de los estereotipos y prejuicios que se han forjado sobre el cuerpo de la mujer.

En algunas ocasiones la protagonista de telenovelas ha mostrado sus estrías para hablar sobre las nociones de la perfección y la necesidad de contar con amor propio para no darles importancia a las críticas que generan este tipo de marcas en el cuerpo.

“Estoy tan jodidamente enferma y cansada del Photoshop… Muéstrame algo natural como un culo con algunas estrías ...”, escribió Pimentel junto a las imágenes.

El año pasado la artista confesó que este tipo de “detalles” en su aspecto físico la hicieron quedar fuera de distintos proyectos, por lo que con sus fotos buscaba generar conciencia entre las personas para cambiar su perspectiva de la belleza.

Decidí mostrar mis estrías porque fue algo que siempre me enseñaron que era un motivo de vergüenza y que me generaba no solamente mucha pena, poder, sino que también perdí muchos trabajos”, dijo Esmeralda en esa ocasión.