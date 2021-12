¿Es gay? Marco Antonio Regil se sincera sobre su orientación sexual

CIUDAD DE MÉXICO.- Uno de los conductores mexicanos más queridos de la televisión es Marco Antonio Regil, quien cuenta con una larga trayectoria artística dentro de la pantalla chica. Pese al cariño y admiración del público, hay un tema que no pueden dejar de lado y es que muchos desconocen sobre la orientación sexual del famoso, por lo que hay varias especulaciones sobre si es gay o no.

Y durante su participación en el canal de Yordi Rosado, el conductor decidió poner punto final a los rumores que hay respecto a su sexualidad y rompió el silencio al hablar sobre el tema del que tanto se ha creado polémica a su alrededor.

Se reconoce que Marco Antonio prefiere mantener su vida privada en secreto y ha permanecido sin unirse en matrimonio con una mujer, por lo que comenzaron a surgir todo tipo de rumores que apuntaron al presentador de "Cien mexicanos dijeron" que, tal vez, es gay.

De forma contundente, Regil explicó que él puede sentir cariño por sus amigos cercanos, pero solo eso, ya que solo le gustan las mujeres, incluso dio una explicación detallada de sus preferencias.

Me gustan las mujeres femeninas, los tacones, falditas, el cabello largo, yo veo eso y me derrito (...) Nunca me he descubierto siendo atraído por alguien que no sea una mujer. Me he enamorado a nivel amigo, hay amigos que los amo, los admiro, los quiero, eso también es amor, pero nunca he sentido atracción físico por otro hombre", reveló en la entrevista.