Marco Antonio Regil reveló la razón de haber terminado su relación con Adamari López

CIUDAD DE MÉXICO.- Marco Antonio Regil desde el programa ‘Atinale al precio’ se convirtió en uno de los conductores más importantes de la televisión mexicana con increíbles programas en los que estuvo presente.

Hace unas horas Yordi Rosado como cada domingo, publicó una entrevista en su canal de YouTube donde uno de sus invitados especiales, fue el reconocido conductor donde estuvo presente para hablar de su vida profesional y personal.

No cabe duda que Marco Antonio Regil es uno de los conductores solteros más codiciados, aunque ha tenido distintas relaciones en su vida y ha llegado estar a punto de casarse, al final ha elegido estar soltero.

Fue Yordi quien le cuestionó los motivos de separación de la relación que mantuvo con Adamari López, con quien a pesar que duró solamente 3 meses de noviazgo, ambos mantuvieron un cariño muy especial.

Marco Antonio reveló que no pudo mantener una relación con Adamari ni con ninguna actriz, debido a que no soportaba la idea de que otro hombre, besará a su pareja, a pesar d que estaba consciente de que era parte de su trabajo.

No sé celos hay algo, no me gustaba, esa es mi boquita, ¿por qué le andan besando?” reveló el conductor.