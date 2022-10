¿Ernesto D´Alessio no quiere volver a cantar con Alessandra Rosaldo?

Si bien es muy conocido que Televisa ha recurrido a los grupos adolescentes que se han formado en sus años para proyectos en pantalla; esta fórmula probada por Luis de Llano cosa que le ha dado resultado desde 1999 con la telenovela DKDA: Sueño de juventud.

Es así como Jan, Ernesto D’Alessio, Sharis Cid, Pato Borghetti, Verónica Jaspeado, Paola Cantú y Alessandra Rosaldo quienes se convirtieron en un fenómeno musical y de la televisión, al recordar esos grandes momentos por lo que pasó Timbiriche.

Hay que resaltar que en ese momento Ernesto D’Alessio y Alessandra Rosaldo se enamoraron cuando estuvieron en la agrupación, pero después de mantener una relación de 5 años e incluso haber vivido juntos, la relación llegó a su fin.

Para esto, meses después de su ruptura, Alessandra conoció a quien actualmente es su esposo, Eugenio Derbez, mientras que por su lado Ernesto D’Alessio se casó con Rosario Ruiz.

23 años después

Al haber pasado aproximadamente 23 años de lo que fue el grupo DKDA, ahora volvió a estar en el ojo público ya que Ari Borovoy quería que la agrupación estuvieron como invitados especiales para los 90´s Pop Tour, pero reveló que no lo pudo conseguir ya que Ernesto D’Alessio dijo que no quiere ver a su ex novia Alessandra Rosaldo.



Así es como lo dio a conocer Martha Figueroa en el programa “Con Permiso” ya que aseguró que la gira para los 90´s Pop Tour sigue triunfando: “Ahora resulta que al buen Ari Borovoy se le ocurrió invitar al grupo DKDA. Te acuerdas de este grupo que se hizo para una telenovela entonces salían Alessandra Rosaldo, Ernesto D’Alessio, Borghetti, Jan, Jaspeado, Sharis Cid”.

“Era como un grupito de muñecos de papel, pero más grandecitos e hicieron telenovela en Televisa y todo. Entonces Ari dijo ya sé, voy a invitar a los DKDA de invitados especiales para un 90´s Pop Tour y pues ya les hablaron a todos y fascinados que sí. Alessandra Rosaldo ya forma parte de los 90´s Pop Tour y ya estaba todo listo y que sale Ernesto D’Alessio momento yo no quiero cantar con Alessandra Rosaldo”, dijo Martha.

Al final si acepto

La periodista mencionó al final Ari tuvo que negociar con Ernesto para que pudiera aceptar estar junto con Alessandra y después de múltiples reuniones finalmente aceptó, sin embargo, cada uno se encontrará en su parte del escenario sin tener contacto.

“Dicen que él está de vengativo porque él se presentó hace poco en el Metropólitan e invitó a todos los de DKDA y la única que no fue Alessandra”, concluyó.

