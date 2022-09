Eugenio Derbez reaparece en un live para explicar su accidente

LOS ÁNGELES, Estados Unidos.- Eugenio Derbez comenzó por agradecer las muestras de cariño por parte de sus seguidores, puesto que, al enterarse de su accidente, se habían mostrado preocupados.

Mediante la transmisión en vivo, a través de su cuenta de Instagram, Eugenio reveló que en el mes previo a su accidente, llevó a cabo demasiadas cosas arriesgadas, tales como meterse a un río lleno de cocodrilos. No obstante, no fue ahí donde ocurrió su accidente, sino en su casa.

Me encanta la adrenalina. Estuve en un río lleno de cocodrilos haciendo videos, y no pasó nada.

Derbez informó que se encontraba en un juego de realidad virtual, donde se transportaba a un alto edificio de cien pisos, por lo cual su entorno en la vida real no coincidía con el de la realidad virtual.

De alguna manera, el actor tropezó y cayó por los escalones con todo el peso de su cuerpo sobre su hombro, según explicó:

En el momento en el que tropiezo, la realidad virtual me hizo creer que caía desde el edificio. No sé qué moví y me tropecé; me caí con todo mi peso sobre el codo y empuja al hueso, el húmero, y se me sale el hueso. Ahí supe que tenía una fractura muy seria”