Erika Buenfil queda libre de Covid-19

CIUDAD DE MÉXICO.- Erika Buenfil es una de las actrices con más trayectoria en la televisión y actualmente en una de las más influyentes en la plataforma de TikTok donde ha logrado tiene más de 14 millones de seguidores.

Hace unos días la artista reveló por medio de sus redes sociales que habría dado positivo a Covid-19 y que desconocía donde se habría contagiado, pero mantenía algunos síntomas como dolor de cuerpo y un poco de tos con la que se le complicaba dormir.

Fue por medio de la cuenta de Instagram de ‘chisme no Like’ que se compartió una serie de videos, donde la artista reveló que ya habría dado negativa en su prueba de antígenos por lo que ya estaba libre de Covid-19.

Sin embargo Buenfil confesó, que a pesar de estar vacunado y haber seguido todas las recomendaciones por parte de su doctor, habría tenido algunos días en los que llegó a sentirse más mal que otros.

Yo aquí saliendo adelante, mi prueba de antígenos ya salió negativa, gracias a Dios he tenido todo tipo de síntomas, días buenos, días malos, pero hoy me sentí bien, hoy saldré a que me pegue el sol” reveló la artista.