Erika Buenfil no se mete en la relación de su hijo Nicolás con su padre Ernesto Zedillo

Ciudad de México.-Erika Buenfil extenuó su alegría con la relación de padre e hijo que mantiene Nicolás con Ernesto Zedillo.

Aunque la actriz tuvo que cargar con toda la responsabilidad de educar y mantener a Nicolás desde que nació, Erika reveló que fue gracias a su madre que no le inculcó ningún tipo de resentimiento a Nicolás.

Fue mi mamá, mi mamá cuando vivía, nació Nicolás y me dijo ‘nunca le llenes su corazón ni sus sentimientos de cosas que traigas tú, esas aguántatelas porque él tarde o temprano tiene derecho de conocerlo o a lo mejor se acerca, y que no lo vea con ningún resentimiento, ya Nicolás decidirá’, y así fue”

contó Buenfil en entrevista para el programa Hoy.

Mantienen buena relación

“Se conocieron, se llevan bien, no que lo frecuente demasiado, pero tiene una buena relación, y además, yo no voy a estar peleada con alguien que me hizo el regalo más grande de mi vida, que fue el amor de Nicolás y tener a Nicolás de mi lado”, agregó.

No interviene en su relación

Al respecto de la relación que actualmente mantienen padre e hijo, la artista que forma parte del elenco de la telenovela Perdona nuestros pecados, manifestó: “No me meto para nada, no intervengo, no opino, me platica, a veces, ‘mamá, hablé con mi papá’, o no, no sé, ya Nicolás está grande y ya se maneja solo con su teléfono, o sea, ya no tengo que estar yo de intermediaria y adelante”.

Finalmente, Buenfil agradeció que Zedillo Jr. no le hiciera la vida difícil durante el crecimiento de su único hijo.