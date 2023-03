Erika Buenfil reflexiona sobre la relación que lleva con su hijo

Ciudad de México.- La actriz, Erika Buenfil celebró a lo grande el inicio de la etapa adulta de su hijo Nicolás.

“Durante unos años le hice cualquier cosita, reuniones pequeñas, luego se atravesó la pandemia, y le dije ‘¿qué quieres?... ¿viaje o fiesta?’, y dijo ‘fiesta’, ‘bueno, pues vamos a hacerte una fiesta’, pero me fui como hilo de media, hice una fiestota, eran 50 y terminaron 230”, contó la actriz en entrevista para el programa Hoy.

No obstante, la protagonista de telenovelas confesó cómo es la relación con su único hijo ahora que ya es un adulto y comienza a tener varios intereses como salir con los amigos y tener novias.

Nicolás es muy independiente, mi trabajo lo obliga un poco, lo ha obligado un poco a empezar a manejarse solo desde chiquito, y ahora ya entra, sale, tejemos una estupenda comunicación, nos llevamos estupendamente bien, pero yo lo dejo ser muy libre”

explicó la actriz.

Vida amorosa

Con respecto a su vida sentimental, Buenfil se dijo abierta al amor, aunque por ahora no está en la búsqueda para encontrar una pareja.

“No he tenido tiempo, no he tenido ganas, quiero terminar (las grabaciones de la telenovela) y estoy justo ahorita organizando una escapada, me hace falta, pero espero que llegue, y si no, no pasa nada”, detalló.