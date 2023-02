Erika Buenfil se solidariza con Andrea Legarreta y Erik Rubín tras anunciar separación

Ciudad de México.- Erika Buenfil expresó su apoyo a Andrea Legarreta por la situación que vive después de separarse de Erik Rubín tras casi 23 años de matrimonio.

“Yo no soy quién para opinar de absolutamente nada, yo lo único que quiero decir es que yo estoy con Andrea, con Erik, con los dos, las decisiones que hayan tomado no me importan, y qué bueno que están bien”, dijo la actriz.

La artista remarcó que cualquier ruptura siempre impacta, en especial cuando viene de una relación tan larga.

Creo que fue una decisión tomada de corazón para estar bien ellos, que están bien, un abrazo y que este proceso que no es fácil, pase rápido”

Señaló la artista al salir de las instalaciones de Televisa San Ángel.

Rupturas para los famosos

Finalmente, Erika confesó lo complicado que es ser una figura pública cuando suceden este tipo de situaciones y tienen que salir a dar explicaciones ante los medios de comunicación.

“Es dificilísimo, y son momentos bien difíciles porque finalmente nosotros como personas y como también tenemos nuestros conflictos, y a veces no los quieres compartir, y de repente hay alguien que se entera y lo cuenta como de manera muy sencilla, y fácil, y rápida, pero duele espantoso, es terrible, es difícil, a veces nuestro compromiso es dar la explicación hasta donde nosotros queramos, pero no andar en eso una y otra vez porque cada vez que uno lo habla, lastima. Yo lo he vivido en situaciones personales que se trataba cuando yo era mamá, y de quién [era el padre] y era horrible”, remató.