Erika Buenfil habla de la posibilidad de que su hijo se mude para vivir su vida de soltero

Erika Buenfil pensó en la posibilidad de que su hijo Nicolás de 17 años de edad, se mude para vivir como soltero.

A pocas semanas de que la estrella de las telenovelas confirmara públicamente que el joven ya conoció a su padre, la actriz se sinceró sobre si está preparada para dejarlo ir fuera del seno familiar.

No, no tiene 18, todavía es ‘estudihambre’ y entonces no creo que pueda solventarse su departamento”, dijo Buenfil a la prensa en tono de broma refiriéndose a que su unigénito todavía no es autosuficiente.

“Y es que todavía no creo que quiera salirse de casa, está muy cómodo, y aparte está apenas en segundo de prepa, le falta la carrera [universitaria], y quiero que salga de la casa ya bien preparado”, añadió.

Al respecto de cómo ha educado a Nicolás para tratar a las mujeres, Erika contó: “Lo más importante es decirle siempre que respete a las niñas, en este caso a las mujeres, que se dé a respetar también él, que valore cada acción que él haga, porque toda acción tiene una reacción y tarde o temprano es la espada de doble punta y se regresa”.

Crianza

De la misma manera, la intérprete mexicana aseveró que no ha sido una madre permisiva con el adolescente.

“Yo he sido muy fuerte con él a pesar de que lo tengo consentido, si ¿por qué no?, pero soy muy fuerte y he tratado de educarlo de la mejor manera, los papás siempre decimos que estamos dando lo mejor, no hay un manual, cada hijo te enseña a ser un papá o mamá, y nosotros los enseños a ser hijos y vamos de la mano, pero es un muchacho muy decente, muy bueno, con un carácter mucho más tranquilo que yo”, declaró.

A su vez, Buenfil reconoció que aún no sabe cómo reaccionará cuando Nicolás le haga saber que quiere independizarse. “No, ya veré cuando llegue, no sé, ya te contaré, hay algunas que les cuesta más, no sé cuánto me vaya a costar, por eso ya le estoy comprando un departamento al lado de mi casa… no, no es cierto, ya le voy a comprar en la de al lado para que ya esté aquí”, bromeó acerca del tema.

Finalmente, Erika manifestó que desde hace años ha pensado en el día que llegue dicho momento.

“No, no sé, el chiste es dejarlos volar, y por eso siempre me mantuve ocupada trabajando, porque sí estoy muy dedicada a mi hijo, pero también me di tiempo para mí porque finalmente se van y luego te quedas como si nada qué hacer, entonces hay que siempre ocuparse para yo estar entretenida, tener mis amigos, tener mis cosas que hacer, mi actividad, aunque me canse, porque dobleteo, soy mamá y soy artista, pero no importa”, remató.