Andrea Escalona: Celebra su primer baby shower y presenta al papá de su bebé

MÉXICO.- El pasado fin de semana, Andrea Escalona compartió en sus redes sociales la celebración de su primer baby shower.

Sorprendió a sus fans, pues por primera vez se dejó ver enamorada y mostró por primera vez una fotografía con su pareja y padre del bebé que espera.

Foto: Instagram @andy_escalona

En la amorosa fotografía, Andrea agradeció que hayan organizado su primer baby shower en familia y escribió, “gracias a mi tía Georgina y mi prima Jimena por organizar el primer baby shower de ‘Churrito’ familiar, llenos de amor y buenos deseos esperando a nuestro bebé”.

De igual manera, compartió que a su pareja no le gustan mucho las redes sociales ni los medios, “amo que no quiera salir en la foto, no quiere tener reflectores, él tiene un negocio familiar de madera. Es un hombre trabajador, de familia, de valores, me enamoró su relación con ellos, es un hombre íntegro”.

