Erika Buenfil e Irina Baeva aparecen juntas

CIUDAD DE MÉXICO.- Erika Buenfil ha logrado tener una larga trayectoria en la televisión méxicana, aunque en los últimos años tuvo que “actualizarse” y se unió al mundo de las redes sociales donde ha superado los 14 millones de seguidores.

Actualmente la actriz en conjunto con su trabajo televisivo, suele hacer contenido para sus redes sociales y llegar a hacer colaboraciones con reconocidas marcas en el país y de manera internacional.

Fue por medio de su cuenta de Instagram que Buenfil reveló que asistió a un evento organizado por una reconocida marca de celulares, donde apareció vestida con un pantalón y saco negro.

Sin embargo lo que sorprendió a sus fanáticos fue que apareció a lado de Irina Baeva quien al parecer también formaba parte de proyecto, ambas sonrieron frente a la cámara.

De fiesta con @irinabaeva” se puede leer en la publicación.

Por su parte Irina también compartió la publicación en sus historias, incluso hasta otro video donde se le pudo ver bailando, a pesar de los fuertes rumores que hay de una posible ruptura amorosa con Gabriel Soto.

Sus fanáticos hicieron llegar sus muestras de cariño en la publicación: “disfruten la noche com nunca”, “son las más guapas”, “dos grandes estrellas”, “que hermosas son”, “reina y princesa”, “te amo” son algunos de los que se pueden leer.

Erika Buenfil reacciona ante la posibilidad de que su hijo pase Navidad con su padre

Después de que trascendiera que su hijo ya conoció y habló con su padre Ernesto Zedillo Jr. , en las últimas semanas ha surgido el chisme sobre que el joven podría pasar navidad con el hombre que le dio la vida.

“No, no es cierto, eso es mentira, nunca se planteó nada, Nicolás siempre pasó y ha pasado la Navidad conmigo, en este momento no se planeó nada, no inventen cosas que no son”.